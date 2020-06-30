Умер актёр Виктор Проскурин из "Большой перемены" и "Офицеров"

Актёр Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни, об этом сообщила его жена Ирина Хонда.

- Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Всё неожиданно. Как любая смерть, - написала она в "Фейсбуке".

Супруга не уточнила причину смерти. Тем не менее, два года назад сам актёр признался в эфире российского телевидения, что страдал алкоголизмом и боролся с онкологическим заболеванием и анорексией.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в городе Атбасар Акмолинской области Казахской ССР. После школы он пытался поступить в театральное училище имени Щепкина, но приёмная комиссия отказала юному абитуриенту. В итоге в 1973 году он окончил театральное училище имени Щукина и начал карьеру в московском театре Ленинского комсомола. Спустя девять лет получил звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1988 году Проскурин стал актёром театра имени Ермоловой, в котором трудился до 2012 года. Зрителям он запомнился ролями в фильмах "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Пиковая дама", "Офицеры" "Однажды двадцать лет спустя" и других.