В подмосковных Люберцах на чердаке многоэтажки найдены мёртвыми трое подростков

В городе Люберцы Московской области на чердаке 23-этажного дома были найдены тела троих подростков.

Как сообщили Лайфу в Следственном комитете, на телах не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. На место незамедлительно прибыли криминалисты и эксперты, они осмотрели помещение и изъяли вещественные доказательства, имеющие значение для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка, причины гибели подростков выясняются. Отмечается, что дело взяла под надзор подмосковная прокуратура. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Люберецкого городского прокурора Сергей Сергеев.