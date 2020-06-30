В британском соборе установили картину с темнокожим Иисусом

Сент-Олбанский собор в британском графстве Хартфордшир установил на алтарь картину с чернокожим Иисусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Подобным действием собор выразил солидарность с движением Black Lives Matter. Картина представляет собой переосмысление знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Её написала художница Лорна Мэй Уодсворт в 2009 году. Иисус Христос был списан с натурщика из Ямайки Тафари Хиндса.

Фото © Twitter / Lorna May Wadsworth

По мнению Лорны, она изображает Иисуса настолько же "точно", как и европейские художники, "которые изображали Христа так, как им хотелось".

Картину можно будет увидеть с 4 июля, когда собор откроется для верующих и туристов.