В британском соборе установили картину с темнокожим Иисусом

Сент-Олбанский собор в британском графстве Хартфордшир установил на алтарь картину с чернокожим Иисусом. Об этом сообщает Daily Mail.
Подобным действием собор выразил солидарность с движением Black Lives Matter. Картина представляет собой переосмысление знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Её написала художница Лорна Мэй Уодсворт в 2009 году. Иисус Христос был списан с натурщика из Ямайки Тафари Хиндса.
Фото © Twitter / Lorna May Wadsworth
По мнению Лорны, она изображает Иисуса настолько же "точно", как и европейские художники, "которые изображали Христа так, как им хотелось".
Картину можно будет увидеть с 4 июля, когда собор откроется для верующих и туристов.
Протестующие в США на фоне движения Black Lives Matter стали активно сносить памятники, мемориалы и статуи историческим деятелям. Президент Америки Дональд Трамп даже подписал указ о защите сооружений. Некоторые активисты также обратили внимание на Иисуса Христа, которого всегда изображали белым. 28 июня архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби напомнил о ближневосточном происхождении Христа и отметил, что он мог не быть белокожим.