"Настоящий праздник". На участке в Ярославской области избиратели устроили танцплощадку

Жители города Тутаева Ярославской области пустились в пляс на одном из участков голосования по поправкам к конституции. Видеозапись в соцсетях опубликовал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

— Для многих жителей Тутаева сегодня настоящий праздник! Люди в танце, — написал он.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.