Самые восточные регионы России — Камчатка и Чукотка — первыми завершили голосование по поправкам к конституции. Явка в Чукотском автономном округе составила 73,69%, в Камчатском крае — 42,5%.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Также ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.