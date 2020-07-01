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Камчатка и Чукотка первыми завершили голосование по поправкам к конституции

Участки в этих регионах закрылись в 20:00 по местному времени (или в 11:00 мск).

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Самые восточные регионы России — Камчатка и Чукотка — первыми завершили голосование по поправкам к конституции. Явка в Чукотском автономном округе составила 73,69%, в Камчатском крае — 42,5%.

Нарушений и жалоб в процессе голосования в обоих регионах не зафиксировано.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Также ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.

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