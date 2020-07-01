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"Нарушений нет никаких". Общественник пообщался с наблюдателями от "Голоса" на участке в Москве

Также молодые люди отметили, что не имеют права демонстрировать заготовленный движением шаблон по УИК.

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Наблюдатели от движения "Голос" на одном из московских избирательных участков сообщили, что у них не выявлено никаких нарушений по голосованию по поправкам к конституции. Видео с УИК № 2763 разместил на своей странице в Twitter медиаэксперт и политтехнолог Леонид Дягтярёв.

На дополнительные вопросы Дегтярёва, сколько сотрудники "Голоса" получают за свою работу или что накануне в их офисе делали американские дипломаты, молодые люди не смогли дать ответы.

А вот и ещё парочка наблюдателей от "Голоса". Никаких нарушений на своём участке они не заметили. Чем Мельконьянц теперь отчитываться будет перед спонсорами? — подписал ролик автор.

Движение "Голос", чей слоган звучит как "за честные выборы", уже не первый раз ловят на фальсификациях и фейках. Так, лишь накануне в Сети появилось видео, на котором куратор движения инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений, а ещё ранее активистов уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней и даже создании фальшивого избирательного участка.

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