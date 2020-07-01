"Нарушений нет никаких". Общественник пообщался с наблюдателями от "Голоса" на участке в Москве

А вот и еще парочка наблюдателей от «Голоса». Никаких нарушений на своем участке они не заметили. Чем Мельконьянц теперь отчитываться будет перед спонсорами?? pic.twitter.com/MXSrIKbg2R — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) July 1, 2020

Наблюдатели от движения "Голос" на одном из московских избирательных участков сообщили, что у них не выявлено никаких нарушений по голосованию по поправкам к конституции. Видео с УИК № 2763 разместил на своей странице в Twitter медиаэксперт и политтехнолог Леонид Дягтярёв.

На дополнительные вопросы Дегтярёва, сколько сотрудники "Голоса" получают за свою работу или что накануне в их офисе делали американские дипломаты, молодые люди не смогли дать ответы.

— А вот и ещё парочка наблюдателей от "Голоса". Никаких нарушений на своём участке они не заметили. Чем Мельконьянц теперь отчитываться будет перед спонсорами? — подписал ролик автор.