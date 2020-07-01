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ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на голосовании по конституции

С 25 июня жители всей страны могут сделать выбор по поводу внесения изменений в основной закон. Сегодня, 1 июля, финальный день голосования.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Активнее всего по поправкам к Конституции России голосуют избиратели в Чечне. Согласно данным онлайн-табло Центризбиркома, в республике на 10:30 мск 1 июля самая высокая явка по стране — 84,62%.

С небольшим отрывом за лидером следует Кемеровская область. Там 81,29% избирателей успели принять участие в общенациональном голосовании по конституции. Самая низкая явка, согласно онлайн-табло, наблюдается в Мурманской области — 32,68%.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки были открыты по всей стране. Есть они и за рубежом: в Китае, Японии, Индии, Азербайджане, Таджикистане, на Украине и в других странах.

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