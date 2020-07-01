Перед визитом Путина участок для голосования тщательно прокварцевали — видео

Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к конституции на привычном для себя избирательном участке в Российской академии наук. Но в этот раз ввиду пандемии коронавируса процедура проходит с применением особых мер безопасности. Все члены УИК работают в медицинских масках и перчатках. Кроме того, сам участок перед приездом главы государства прокварцевали.
На кадрах прямой трансляции с участка видно, что на некоторое время была приостановлена работа УИК. Люди покинули все помещения. Был включён специальный прибор для кварцевания.
Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Также ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.