Перед визитом Путина участок для голосования тщательно прокварцевали — видео

Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к конституции на привычном для себя избирательном участке в Российской академии наук. Но в этот раз ввиду пандемии коронавируса процедура проходит с применением особых мер безопасности. Все члены УИК работают в медицинских масках и перчатках. Кроме того, сам участок перед приездом главы государства прокварцевали.

На кадрах прямой трансляции с участка видно, что на некоторое время была приостановлена работа УИК. Люди покинули все помещения. Был включён специальный прибор для кварцевания.