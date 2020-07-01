Жители Владивостока рассказали, ради чего приняли участие в голосовании по поправкам

На Дальнем Востоке подходит к концу общероссийское голосование по поправкам к конституции. И пока избирательные участки завершают свою работу и переходят к подсчёту голосов, жители Владивостока рассказали, ради чего принимали участие в волеизъявлении.

— Самая главная поправка, которая мне нравится, — это то, что у нас будет приоритет национального права над международным, — рассказала жительница столицы Приморья.

Другие горожане особо отметили поправки, связанные с индексацией пенсии, защитой прав животных и природы в целом, с сохранением семейных ценностей, а также подчеркнули, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, что также будет прописано в конституции в случае принятия изменений.