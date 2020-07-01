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Жители Владивостока рассказали, ради чего приняли участие в голосовании по поправкам

На соседней Камчатке последний день волеизъявления уже закончился.

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На Дальнем Востоке подходит к концу общероссийское голосование по поправкам к конституции. И пока избирательные участки завершают свою работу и переходят к подсчёту голосов, жители Владивостока рассказали, ради чего принимали участие в волеизъявлении.

Самая главная поправка, которая мне нравится, — это то, что у нас будет приоритет национального права над международным, — рассказала жительница столицы Приморья.

Другие горожане особо отметили поправки, связанные с индексацией пенсии, защитой прав животных и природы в целом, с сохранением семейных ценностей, а также подчеркнули, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, что также будет прописано в конституции в случае принятия изменений.

Тем временем в соседних регионах — на Камчатке и Чукотке — голосование уже завершилось. Явка там составила 42,5% и 73,69% соответственно. Последней свои избирательные участки закроет Калининградская область. А в столице России последний день голосования в самом разгаре. Недавно там проголосовал президент страны Владимир Путин.

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