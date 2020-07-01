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"Этот день войдёт в историю!" Космонавты проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Соотечественников призвали последовать их примеру и сделать важный выбор.

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Лётчики-космонавты Елена Серова, Олег Артемьев и Олег Кононенко проголосовали по поправкам к конституции на избирательных участках в Королёве. Раньше коллег по цеху исполнить свой гражданский долг пришёл Кононенко — в 9:30.

Сегодня особенное голосование. Оно лишено политической окраски: мы не выбираем депутатов, мы не выбираем партию. Но вопрос касается каждого из нас — нам необходимо прийти и изъявить свою волю по поправкам к конституции, — объяснил он журналистам.

Герой РФ, лётчик-космонавт Олег Артемьев заявил, что для него важно было проголосовать. Он убеждён, что россияне должны последовать его примеру и сделать важный выбор — каким будет наше будущее. С его мнением согласна лётчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова. Она считает обновление конституции залогом стабильности и процветания России, гарантом независимости для будущего детей.

Видео © Instagram / serova_elena_22

День этот войдёт в историю для России, потому что именно эти поправки станут тем фундаментом, благодаря которому мы будем жить в независимой, сильной, процветающей стране, — заявила Серова.

Ранее участие в голосовании по поправкам к конституции принял президент России Владимир Путин. Глава государства, как обычно, приехал на избирательный участок в здании Академии наук. Проголосовали также премьер-министр Михаил Мишустин и полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

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