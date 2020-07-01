Француз усомнился в честности голосования, и его пригласили лично считать бюллетени

Находящийся в Москве корреспондент французского издания Le Monde Бенуа Виткин усомнился в честности хода голосования по поправкам к конституции на участке № 2573 в подмосковном Раменском. Он даже опубликовал на своей странице фото с участка, где якобы в урне для голосования лежит стопка бюллетеней. При этом сам же он отмечает, что утверждать о нарушении не может, поскольку фото взял из соцсетей. Тем не менее на его сообщение ответил секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин, пригласив на участок лично удостовериться в отсутствии каких-либо нарушений.

— Избирательная комиссия Московской области приглашает вас сегодня принять участие в подсчёте голосов на УИК № 2573 в Раменском для проверки всех обстоятельств вашего сообщения, — написал в ответ на твит французского журналиста Кудрявин.

Bon! La Commission électorale de la région de Moscou vous invite aujourd'hui à participer au dépouillement des votes sur le week-end № 2573 ramensky pour vérifier toutes les circonstances de Votre message — Игорь Кудрявин (@ivkudriavin) July 1, 2020

Также в комментариях к записи журналиста другие пользователи отметили, что автор фотографии с участка почему-то не стал официально подавать жалобу о нарушении хода голосования, как того требует закон, а лишь опубликовал свои домыслы в Сети.