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Француз усомнился в честности голосования, и его пригласили лично считать бюллетени

Комментарий журналиста вызвала фотография из соцсетей, однако никакими доказательствами он не располагает.

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Фото © Twitter / benvtk

Находящийся в Москве корреспондент французского издания Le Monde Бенуа Виткин усомнился в честности хода голосования по поправкам к конституции на участке № 2573 в подмосковном Раменском. Он даже опубликовал на своей странице фото с участка, где якобы в урне для голосования лежит стопка бюллетеней. При этом сам же он отмечает, что утверждать о нарушении не может, поскольку фото взял из соцсетей. Тем не менее на его сообщение ответил секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин, пригласив на участок лично удостовериться в отсутствии каких-либо нарушений.

Избирательная комиссия Московской области приглашает вас сегодня принять участие в подсчёте голосов на УИК № 2573 в Раменском для проверки всех обстоятельств вашего сообщения, — написал в ответ на твит французского журналиста Кудрявин.

Также в комментариях к записи журналиста другие пользователи отметили, что автор фотографии с участка почему-то не стал официально подавать жалобу о нарушении хода голосования, как того требует закон, а лишь опубликовал свои домыслы в Сети.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Также ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.

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