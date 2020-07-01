Мосгоризбирком пока не выявил нарушений в финальный день голосования

На московских избирательных участках в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ пока не зафиксировано нарушений. Об этом рассказал замглавы Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

— Нарушений в нашей работе, в работе УИК не выявлено, все работают в установленном порядке, — сообщил он в беседе с РИА "Новости" .

Ранее в ЦИК также заявили, что в целом по России за шесть дней голосования по поправкам серьёзных нарушений выявлено не было. В комиссии озвучили среднюю явку по стране, которая в период с 25 по 30 июня составила 55,22%. Накануне в Москве и Нижегородской области завершилось онлайн-голосование, в ходе которого также не было выявлено серьёзных нарушений. Попытки проголосовать дважды пресекались с помощью многоуровневой проверки.