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Наблюдатель от оппозиции признал отсутствие нарушений на голосовании по поправкам: У меня УИК хороший

Он рассказал, как проходит закрытие участков после каждого дня голосования.

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Оппозиционный наблюдатель, активист движения "Нет" Игорь Фатеев признал отсутствие нарушений на голосовании по поправкам к Конституции РФ. По словам молодого человека, каждый член комиссии соблюдает целый ряд процедур после закрытия участка.

Каждый день после того, как закрывается УИК, есть целый ряд процедур, который необходимо провести. Сдать бюллетени, посчитать бюллетени. Вот тебе дали 50 бюллетеней, к тебе пришло голосовать за стол — условно — 10 человек. Ты 10 бюллетеней отдал, соответственно, ты секретарю либо председателю должен вернуть под роспись 10 бюллетеней. Так должен сделать каждый член избирательной комиссии, — рассказал Фатеев.

При этом он признал, что нарушений не зафиксировал, добавив, что у него "хороший УИК".

Напомним, сегодня стартовал основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открылись уже по всей стране. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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