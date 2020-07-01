Наблюдатель от оппозиции признал отсутствие нарушений на голосовании по поправкам: У меня УИК хороший

Оппозиционный наблюдатель, активист движения «Нет» признал отсутствие нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию pic.twitter.com/R6eiOpdfvE — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) July 1, 2020

Оппозиционный наблюдатель, активист движения "Нет" Игорь Фатеев признал отсутствие нарушений на голосовании по поправкам к Конституции РФ. По словам молодого человека, каждый член комиссии соблюдает целый ряд процедур после закрытия участка.

— Каждый день после того, как закрывается УИК, есть целый ряд процедур, который необходимо провести. Сдать бюллетени, посчитать бюллетени. Вот тебе дали 50 бюллетеней, к тебе пришло голосовать за стол — условно — 10 человек. Ты 10 бюллетеней отдал, соответственно, ты секретарю либо председателю должен вернуть под роспись 10 бюллетеней. Так должен сделать каждый член избирательной комиссии, — рассказал Фатеев.

При этом он признал, что нарушений не зафиксировал, добавив, что у него "хороший УИК".