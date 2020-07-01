"Закон, который смотрит в будущее". Юрий Чайка проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка принял участие в голосовании по поправкам к конституции. Для этого он отправился в один из избирательных участков в Пятигорске.
— Это закон, который смотрит в будущее и определяет наше дальнейшее развитие. И чем совершеннее будет наш основной закон, тем лучше мы будем жить. И будем иметь больше гарантий по социальной защищённости наших граждан. Я бы сказал, что все они [поправки] значимы, все востребованы, — сказал журналистам Чайка.
Полпред назвал конституцию фундаментом, на котором строится развитие России. Он выделил поправки, касающиеся полномочий парламента, незыблемости российских границ, закрепления приоритета конституции над нормами международного права. Чайка призвал жителей округа и всех россиян прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг.
Ранее за поправки к конституции проголосовал народный артист РСФСР Никита Михалков. Он тоже акцентировал особое внимание на необходимости закрепить суверенитет страны в основном законе.