"Закон, который смотрит в будущее". Юрий Чайка проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка принял участие в голосовании по поправкам к конституции. Для этого он отправился в один из избирательных участков в Пятигорске.

— Это закон, который смотрит в будущее и определяет наше дальнейшее развитие. И чем совершеннее будет наш основной закон, тем лучше мы будем жить. И будем иметь больше гарантий по социальной защищённости наших граждан. Я бы сказал, что все они [поправки] значимы, все востребованы, — сказал журналистам Чайка.