"Нарушений не выявили". Член СПЧ оценил ход голосования на Кубани

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин в качестве наблюдателя побывал на участках для голосования в Краснодарском крае. По его словам, там процедура голосования проходит по всем правилам.

— Нарушений мы не выявили. Сейчас будем ездить по участкам. Пока у меня есть лишь одно замечание: хотелось бы, чтобы на каждом участке имелся полный текст поправок к конституции, — отметил он.

Бабушкин добавил, что сейчас в регионе на участках работает более 17 тысяч наблюдателей. Среди них есть представители шести политических партий. Только 44 претендентам Общественная палата края отказала в инициативе быть наблюдателем из-за того, что они предоставили неполный комплект нужных документов.