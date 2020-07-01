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"Нарушений не выявили". Член СПЧ оценил ход голосования на Кубани

Андрей Бабушкин сделал только одно замечание: полный текст поправок к Конституции РФ должен быть на каждом участке.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин в качестве наблюдателя побывал на участках для голосования в Краснодарском крае. По его словам, там процедура голосования проходит по всем правилам.

Нарушений мы не выявили. Сейчас будем ездить по участкам. Пока у меня есть лишь одно замечание: хотелось бы, чтобы на каждом участке имелся полный текст поправок к конституции,отметил он.

Бабушкин добавил, что сейчас в регионе на участках работает более 17 тысяч наблюдателей. Среди них есть представители шести политических партий. Только 44 претендентам Общественная палата края отказала в инициативе быть наблюдателем из-за того, что они предоставили неполный комплект нужных документов.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период волеизъявления был назначен ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Ранее ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.

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