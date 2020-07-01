"Чувствуешь себя патриотом". Фигуристка Ирина Слуцкая проголосовала по поправкам к Конституции РФ

В общероссийском голосовании по поправкам к конституции приняла участие чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, а также депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая. Спортсменка сделала свой выбор на участке № 2476 в Пушкинском городском округе Подмосковья.

— Это действительно историческое событие, потому что много лет не менялась конституция. Я надеюсь, что сознательные люди, особенно наша молодёжь, примут эти поправки. Сегодня необычный день, в такие дни ты чувствуешь себя патриотом своей родины, делая важный выбор, — рассказала она в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Слуцкая отметила, что отдельно выделить какую-то определённую поправку она не может, так как они все дополняют друг друга. Также спортсменка обратила внимание на высокий уровень организации работы участка в условиях эпидемии коронавируса и при этом подчеркнула, что традиционное голосование ей ближе, чем электронное.