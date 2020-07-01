Токио, Гонконг, Лондон и не только. Лайф публикует видео, как россияне голосуют за рубежом

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Голосование по поправкам к Конституции РФ в некоторых регионах страны уже завершилось, а за рубежом россияне ещё могут исполнить свой гражданский долг, поспешив в открытые специально для них избирательные участки. Лайф решил разведать обстановку с волеизъявлением за пределами страны.

Для этого мы побывали в Посольстве РФ в Токио. Именно в здании дипмиссии россияне могли проголосовать по поправкам в конституцию. В избирательном участке в японской столице были приняты все меры предосторожности в связи с эпидемией — на всех маски и перчатки.

Аналогичным образом обстояла ситуация в избирательном участке на территории Генконсульства РФ в Гонконге. Там также можно было ознакомиться с сутью предлагаемых поправок и проголосовать.

Воспользовались своим правом сегодня и многие россияне, проживающие в Великобритании. Они отправились в избирательный участок в Лондоне. Перед входом у каждого измеряют температуру.