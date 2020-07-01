Долгожительница из Карачаево-Черкесии проголосовала в свой 110-й день рождения — видео

110-летняя жительница Карачаево-Черкесии Таухани Чичханчиева проголосовала по поправкам к конституции. Долгожительница приняла участие в голосовании в свой юбилей. Гражданский долг она исполнила на дому в Коста-Хетагуровском сельском поселении.
Таухани Чичханчиева является ветераном Великой Отечественной войны и труженицей тыла. Она награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
— Пусть не будет огня войны, пусть будет спокойно и мирно. Пусть никто не увидит в своей жизни горестей. А все беды, что мы повидали, пусть Всевышний поможет их забыть, — прокомментировала она, бросив бюллетень в переносную урну.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.