Долгожительница из Карачаево-Черкесии проголосовала в свой 110-й день рождения — видео

110-летняя жительница Карачаево-Черкесии Таухани Чичханчиева проголосовала по поправкам к конституции. Долгожительница приняла участие в голосовании в свой юбилей. Гражданский долг она исполнила на дому в Коста-Хетагуровском сельском поселении.

Таухани Чичханчиева является ветераном Великой Отечественной войны и труженицей тыла. Она награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

— Пусть не будет огня войны, пусть будет спокойно и мирно. Пусть никто не увидит в своей жизни горестей. А все беды, что мы повидали, пусть Всевышний поможет их забыть, — прокомментировала она, бросив бюллетень в переносную урну.