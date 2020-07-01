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"Всё в порядке". Координатор "Голоса" не нашёл серьёзных нарушений на голосовании в Пскове

По словам Владимира Жилинского, работа наблюдателей ведётся в соответствии с российскими законами и международными нормами.

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На территории Пскова не выявлено ни одного серьёзного нарушения процедуры голосования по поправкам к конституции, которое повлияло бы на волеизъявление граждан. Об этом местным журналистам сообщил координатор движения "Голос" в Псковской области Владимир Жилинский.

Мы наблюдаем за ходом общероссийского голосования по всему городу. Мы контролируем [голосование] как в соответствии с российским законодательством, так и с международными нормами. На данный момент серьёзных нарушений мы не видим. Здесь всё в порядке. Никаких нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, не происходит. Мы сфокусируем внимание на подсчёте голосов, конечно, но мы не ожидаем никаких серьёзных нарушений здесь, — заявил порталу ПАИ представитель движения.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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