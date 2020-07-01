"Всё в порядке". Координатор "Голоса" не нашёл серьёзных нарушений на голосовании в Пскове

На территории Пскова не выявлено ни одного серьёзного нарушения процедуры голосования по поправкам к конституции, которое повлияло бы на волеизъявление граждан. Об этом местным журналистам сообщил координатор движения "Голос" в Псковской области Владимир Жилинский.

— Мы наблюдаем за ходом общероссийского голосования по всему городу. Мы контролируем [голосование] как в соответствии с российским законодательством, так и с международными нормами. На данный момент серьёзных нарушений мы не видим. Здесь всё в порядке. Никаких нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, не происходит. Мы сфокусируем внимание на подсчёте голосов, конечно, но мы не ожидаем никаких серьёзных нарушений здесь, — заявил порталу ПАИ представитель движения.