Динозавры против супергероев. Жители Тюмени устроили на голосовании косплей-баттл

Жители Тюмени приходят на участки для голосования по поправкам к Конституции РФ в необычных костюмах. У одного из участков вовсе заметили избирателя с впечатляющей группой поддержки — двумя огромными динозаврами.

Фото © VK / Анастасия Праздникова 1 / 2

Мужчину сняли у входа с тираннозавром и аллозавром, размеры которых достигают двух и трёх метров. Компанию им составила огромная горилла. Как пишет портал Ura.ru, попыталась превзойти эту необычную команду другая избирательница. Для похода на голосование девушка облачилась в костюм героини комикса "Юные титаны" по имени Рейвен. Кто выиграл в стихийном косплей-баттле, судить вам.

Фото © Ura.ru 1 / 4

Члены избиркомов были удивлены появлением забавных персонажей, но отказывать в избирательном праве им не стали. Судя по фото, у девушки в костюме супергероя паспорт оказался при себе. О судьбе избирателя с динозаврами остаётся только догадываться.