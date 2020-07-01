"Высокий демократический уровень". Европейская делегация оценила процесс голосования в Крыму

Группа международных экспертов с рабочим визитом прибыла в Крым и посетила избирательные участки для ознакомления с процессом голосования по поправкам к конституции. Об этом сообщил глава Комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, который сопровождал делегацию.

— Наши гости побывали уже на нескольких участках в Ялтинском регионе, после чего отправятся в Симферополь. <...> Секретов мы для них никаких не делали. Любые вопросы гости могли задавать, — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Отмечается, что среди экспертов присутствуют несколько французских депутатов из Европарламента во главе с Тьерри Мариани. Он подчеркнул, что процесс волеизъявления россиян организован на высоком демократическом уровне и особо отметил идею предварительного голосования, которую применили в России для разгрузки избирательных участков в период пандемии коронавируса.

— Организация голосования в Республике Крым находится на высоком организационном демократическом уровне, — сказал глава комиссии.