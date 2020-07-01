ЦИК озвучила первые данные по голосованию по поправкам

Это результаты голосования на Дальнем Востоке, где уже закрылись избирательные участки. Так, на Чукотке за проголосовало 83,09% жителей, против — 15,75%. На Сахалине 74,02% — за, 24,66% — против. В Приморье 73,7% — за, 25,25% — против. В Хабаровском крае за — 71,87%, против — 26,78%. В Якутии за высказались 65,35%, против — 33,04%. В Забайкалье 70,49% жителей — за, 28,22% — против.