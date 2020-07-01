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"Ради наших внуков и правнуков". Глава Тверской области проголосовал по поправкам

По мнению губернатора, новая конституция отразит достижения последних 20 лет.

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя в основной день принял участие в голосовании по поправкам к конституции. Он отметил, что поправки закрепляют все позитивные изменения, которые произошли в стране за последние два десятилетия. Особенно важно, по его мнению, что в основном законе будут отражены традиции и система ценностей россиян.

Как сказали наши ветераны на открытии Ржевского мемориала, они обязательно придут голосовать, потому что защищали эту страну ради светлого будущего, и на общероссийское голосование пойдут ради внуков и правнуков, — отметил он.

Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период волеизъявления был назначен ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Ранее ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.

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