"Ни одного". Депутат от СР сообщил об отсутствии нарушений на голосовании

Член партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы РФ Олег Шеин наблюдает за голосованием по поправкам к конституции в родном для него городе — Астрахани. По словам политика, его сторонники не выявили нарушений на местных избирательных участках.
— Я голосовал вчера, Елена Андреевна — сегодня. Наши в городе не отфиксировали ни одного нарушения за всю неделю голосования. Всё идёт очень корректно, — написал в своём телеграм-канале политик.
Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период волеизъявления был назначен ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Ранее ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней. Также в комиссии заявили, что серьёзных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции РФ нет.