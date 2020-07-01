"Ни одного". Депутат от СР сообщил об отсутствии нарушений на голосовании

Член партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы РФ Олег Шеин наблюдает за голосованием по поправкам к конституции в родном для него городе — Астрахани. По словам политика, его сторонники не выявили нарушений на местных избирательных участках.

— Я голосовал вчера, Елена Андреевна — сегодня. Наши в городе не отфиксировали ни одного нарушения за всю неделю голосования. Всё идёт очень корректно, — написал в своём телеграм-канале политик.