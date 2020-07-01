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"Ни одного". Депутат от СР сообщил об отсутствии нарушений на голосовании

Оппозиционный политик отметил, что сам проголосовал ещё вчера.

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Депутат ГД РФ Олег Шеин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Член партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы РФ Олег Шеин наблюдает за голосованием по поправкам к конституции в родном для него городе — Астрахани. По словам политика, его сторонники не выявили нарушений на местных избирательных участках.

Я голосовал вчера, Елена Андреевна сегодня. Наши в городе не отфиксировали ни одного нарушения за всю неделю голосования. Всё идёт очень корректно, — написал в своём телеграм-канале политик.

Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период волеизъявления был назначен ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Ранее ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней. Также в комиссии заявили, что серьёзных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции РФ нет.

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