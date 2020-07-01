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Полпред президента в ПФО принял участие в голосовании по конституции

Игорь Комаров уверен, что обновление документа будет способствовать укреплению государства.

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Игорь Комаров. Фото © Официальный сайт полпреда президента РФ в ПФО

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проголосовал по поправкам к конституции на избирательном участке № 2551, расположенном в здании Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина.

Игорь Комаров уверен, что изменения и дополнения к Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным, будут способствовать укреплению государства и института власти, сохранению независимости и целостности России, — сообщила пресс-служба полпреда.

По мнению Комарова, поправки предполагают обеспечение соцгарантий, поддержку материнства и детства, сбережение здоровья граждан, защиту прав человека и его труда, а также исторического просвещения нации.

Ранее на одном из избирательных участков Пятигорска проголосовал полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он назвал конституцию фундаментом, на котором строится развитие России. Участие в голосовании также принял первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

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