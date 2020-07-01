"Впервые упоминается вера в Бога". Главный муфтий России проголосовал по поправкам

Верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман страны Талгат Сафич Таджуддин посетил избирательный участок в Башкирии и проголосовал по поправкам к конституции. Он неоднократно говорил о необходимости внести изменения в основной закон.

— Впервые в конституции нашей страны упоминается вера в Бога. Да, религия отделена от государства, но мы здесь все родились, веками вместе живём. И я считаю, что вера в Бога тоже должна быть отражена в конституции, как забота о духовно-нравственных традициях наших народов, — сказал главный муфтий страны журналистам после голосования.

Таджуддин в очередной раз призвал россиян принять участие в голосовании и выразить свою позицию.