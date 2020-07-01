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"Важен голос каждого". Глава Мурманской области призвал граждан проголосовать по поправкам

Как отметил Андрей Чибис, для организации безопасной процедуры волеизъявления были приняты беспрецедентные меры санитарной защиты.

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Фото © Facebook / Андрей Чибис

Если вчитаться в перечень поправок к конституции, вероятно, каждый гражданин России найдёт там положение, которое затрагивает именно его жизнь, важное именно ему. Потому необходимо прийти на участок голосования и высказать свою позицию. С таким призывом к соотечественникам в соцсетях обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В нашей стране идёт голосование за поправки к конституции. И здесь, безусловно, важен голос каждого из нас. Потому что поправки касаются практически всех жизненно важных для общества сфер. Доступности медицины, помощи семьям и воспитания детей, социальных гарантий и условий труда. Согласитесь, это те направления, где есть проблемы, которые необходимо решать, — написал губернатор на своей странице в Facebook.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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