"Важен голос каждого". Глава Мурманской области призвал граждан проголосовать по поправкам

Если вчитаться в перечень поправок к конституции, вероятно, каждый гражданин России найдёт там положение, которое затрагивает именно его жизнь, важное именно ему. Потому необходимо прийти на участок голосования и высказать свою позицию. С таким призывом к соотечественникам в соцсетях обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

— В нашей стране идёт голосование за поправки к конституции. И здесь, безусловно, важен голос каждого из нас. Потому что поправки касаются практически всех жизненно важных для общества сфер. Доступности медицины, помощи семьям и воспитания детей, социальных гарантий и условий труда. Согласитесь, это те направления, где есть проблемы, которые необходимо решать, — написал губернатор на своей странице в Facebook.