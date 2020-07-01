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"Непривычная обстановка". Губернатор Подмосковья проголосовал по поправкам к конституции

В регионе работают более четырёх тысяч участков.

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Видео © "360"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и его супруга приняли участие в голосовании по поправкам к конституции на участке в Одинцовском округе. Об этом сообщает телеканал "360". Глава Московской области отметил, что делал свой выбор в непривычной для него обстановке: наблюдатели и члены избирательной комиссии были в защитной экипировке.

Непривычная обстановка. Наблюдатели все экипированы, избирательная комиссия. Это можно понять. У нас более четырёх тысяч участков. Понятно, что, когда поток идёт, все это требует мер предосторожности, — отметил он.

Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые в течение недели находили время и активно шли на голосование.

Я уверен, что Подмосковье не подведёт и результаты будут хорошие, — добавил глава региона.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Сегодня, в основной день, участки были открыты по всей России. Ранее ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.

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