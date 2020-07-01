"Непривычная обстановка". Губернатор Подмосковья проголосовал по поправкам к конституции

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и его супруга приняли участие в голосовании по поправкам к конституции на участке в Одинцовском округе. Об этом сообщает телеканал "360". Глава Московской области отметил, что делал свой выбор в непривычной для него обстановке: наблюдатели и члены избирательной комиссии были в защитной экипировке.
— Непривычная обстановка. Наблюдатели все экипированы, избирательная комиссия. Это можно понять. У нас более четырёх тысяч участков. Понятно, что, когда поток идёт, все это требует мер предосторожности, — отметил он.
Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые в течение недели находили время и активно шли на голосование.
— Я уверен, что Подмосковье не подведёт и результаты будут хорошие, — добавил глава региона.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Сегодня, в основной день, участки были открыты по всей России. Ранее ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.