"Непривычная обстановка". Губернатор Подмосковья проголосовал по поправкам к конституции

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и его супруга приняли участие в голосовании по поправкам к конституции на участке в Одинцовском округе. Об этом сообщает телеканал "360". Глава Московской области отметил, что делал свой выбор в непривычной для него обстановке: наблюдатели и члены избирательной комиссии были в защитной экипировке.

— Непривычная обстановка. Наблюдатели все экипированы, избирательная комиссия. Это можно понять. У нас более четырёх тысяч участков. Понятно, что, когда поток идёт, все это требует мер предосторожности, — отметил он.

Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые в течение недели находили время и активно шли на голосование.

— Я уверен, что Подмосковье не подведёт и результаты будут хорошие, — добавил глава региона.