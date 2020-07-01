Путину вручили подарочный набор после голосования

Президенту РФ Владимиру Путину после голосования по поправкам к конституции вручили подарочный набор, который полагается всем избирателям. Об этом рассказали на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук.

— Да, ему выдали всё необходимое, как и всем избирателям, — сообщил РИА "Новости" сотрудник участка.