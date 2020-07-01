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Путину вручили подарочный набор после голосования

В комплект входит ручка, значок, браслет, календарик и билет лотереи "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президенту РФ Владимиру Путину после голосования по поправкам к конституции вручили подарочный набор, который полагается всем избирателям. Об этом рассказали на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук.

Да, ему выдали всё необходимое, как и всем избирателям, — сообщил РИА "Новости" сотрудник участка.

Ранее сегодня глава государства, как обычно, приехал на избирательный участок в здании Академии наук. Путин показал свой паспорт, расписался, взял бюллетень и сделал свой выбор в кабинке.

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