Путину вручили подарочный набор после голосования

Президенту РФ Владимиру Путину после голосования по поправкам к конституции вручили подарочный набор, который полагается всем избирателям. Об этом рассказали на избирательном участке № 2151, расположенном в здании Российской академии наук.
— Да, ему выдали всё необходимое, как и всем избирателям, — сообщил РИА "Новости" сотрудник участка.
Ранее сегодня глава государства, как обычно, приехал на избирательный участок в здании Академии наук. Путин показал свой паспорт, расписался, взял бюллетень и сделал свой выбор в кабинке.