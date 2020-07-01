Явка на голосовании по поправкам в Москве превысила 43%

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к конституции в Москве к 12:30 по местному времени составила 43,88%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК. По России эта цифра в то же время составила 57,43%.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объясняла высокую явку тем, что гражданам было удобно посещать участки в течение нескольких дней. Она отметила, что голосующим было предоставлено право выбрать не только удобную для себя дату для голосования, но и его формат.