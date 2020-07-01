Многодетная семья из Ханты-Мансийска рассказала о важности голосования по поправкам к конституции

Супруги Вуколовы из Ханты-Мансийска, воспитывающие троих детей, проголосовали за поправки к конституции на участке № 290. Они считают, что исполнить гражданский долг сегодня обязан каждый россиянин, а также рассказали, какие из поправок считают самыми важными.

— Мы видим, что все поправки очень хорошие, но особенно важны те, которые касаются защиты суверенитета страны, — прокомментировал глава семейства.

Его супруга в свою очередь обратила внимание на организацию процесса голосования.

— Безопасность на высшем уровне. Маски, перчатки, обеззараживающие средства — всё в порядке, — заверила она.