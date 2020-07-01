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Многодетная семья из Ханты-Мансийска рассказала о важности голосования по поправкам к конституции

Для пары, воспитывающей троих дошколят, показалось важным позаботиться о будущем своей страны с помощью поправок о защите суверенитета. Именно поэтому они пришли сегодня на участок.

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Супруги Вуколовы из Ханты-Мансийска, воспитывающие троих детей, проголосовали за поправки к конституции на участке № 290. Они считают, что исполнить гражданский долг сегодня обязан каждый россиянин, а также рассказали, какие из поправок считают самыми важными.

Мы видим, что все поправки очень хорошие, но особенно важны те, которые касаются защиты суверенитета страны, — прокомментировал глава семейства.

Его супруга в свою очередь обратила внимание на организацию процесса голосования.

Безопасность на высшем уровне. Маски, перчатки, обеззараживающие средства — всё в порядке, — заверила она.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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