Многодетная семья из Ханты-Мансийска рассказала о важности голосования по поправкам к конституции

Супруги Вуколовы из Ханты-Мансийска, воспитывающие троих детей, проголосовали за поправки к конституции на участке № 290. Они считают, что исполнить гражданский долг сегодня обязан каждый россиянин, а также рассказали, какие из поправок считают самыми важными.
— Мы видим, что все поправки очень хорошие, но особенно важны те, которые касаются защиты суверенитета страны, — прокомментировал глава семейства.
Его супруга в свою очередь обратила внимание на организацию процесса голосования.
— Безопасность на высшем уровне. Маски, перчатки, обеззараживающие средства — всё в порядке, — заверила она.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.