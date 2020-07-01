В ЦИК назвали незначительным число претензий к избирательным комиссиям

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что с начала процедуры голосования по поправкам к конституции было зарегистрировано незначительное количество претензий к участковым комиссиям.
— Число претензий к участковым комиссиям незначительное. Мы сегодня имеем официально пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования. Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней — это, конечно, совершенно малая величина, — сказал он.
Булаев уточнил, что сегодня будет осуществлён пересчёт бюллетеней во всех опечатанных ящиках и сейф-пакетах. Проверка покажет, обоснованы ли претензии или это было некое недоразумение. Замглавы ЦИК добавил, что комиссия очень тщательно следит за тем, чтобы были рассмотрены все претензии без исключения.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Явка на голосование по всей стране к 12:30 мск составила 57,43%.