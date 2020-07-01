В ЦИК назвали незначительным число претензий к избирательным комиссиям

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что с начала процедуры голосования по поправкам к конституции было зарегистрировано незначительное количество претензий к участковым комиссиям.

— Число претензий к участковым комиссиям незначительное. Мы сегодня имеем официально пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования. Пять случаев на 96 тысяч комиссий за шесть дней — это, конечно, совершенно малая величина, — сказал он.

Булаев уточнил, что сегодня будет осуществлён пересчёт бюллетеней во всех опечатанных ящиках и сейф-пакетах. Проверка покажет, обоснованы ли претензии или это было некое недоразумение. Замглавы ЦИК добавил, что комиссия очень тщательно следит за тем, чтобы были рассмотрены все претензии без исключения.