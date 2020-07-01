Наблюдатель от "Голоса" рассказал об обстановке на участке в Долгопрудном

Наблюдатель от движения "Голос", находящийся на одном из участков в подмосковном Долгопрудном, рассказал, что пока не фиксировал нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.

— Замечаний пока нет, — рассказал Алексей Скучарев. Он добавил, что работает на данном участке первый день.