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Наблюдатель от "Голоса" рассказал об обстановке на участке в Долгопрудном

Сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции.

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Наблюдатель от движения "Голос", находящийся на одном из участков в подмосковном Долгопрудном, рассказал, что пока не фиксировал нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.

Замечаний пока нет, — рассказал Алексей Скучарев. Он добавил, что работает на данном участке первый день.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка по стране уже превысила 60%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены.

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