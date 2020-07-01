Наблюдатель от "Голоса" рассказал об обстановке на участке в Долгопрудном

Наблюдатель от движения "Голос", находящийся на одном из участков в подмосковном Долгопрудном, рассказал, что пока не фиксировал нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.
— Замечаний пока нет, — рассказал Алексей Скучарев. Он добавил, что работает на данном участке первый день.
Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка по стране уже превысила 60%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены.