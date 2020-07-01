Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Мы о них знаем". Памфилова заявила, что в финальный день голосования возможны провокации

Ранее отмечалось, что за шесть дней серьёзных нарушений в избиркомах зафиксировано не было.

191
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В заключительный день общероссийского голосования по поправкам к конституции на избирательных участках готовятся провокации, однако в Центральной избирательной комиссии уже знают о них. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Провокации готовятся, мы знаем о них, — сказала она в информационном центре ЦИК.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что за предыдущие шесть дней голосования серьёзных нарушений на избирательных участках в стране выявлено не было. Число претензий к избирательным комиссиям, которое было зафиксировано, там назвали незначительным.

Выбор редакции

Loading...