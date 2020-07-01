"Мы о них знаем". Памфилова заявила, что в финальный день голосования возможны провокации

В заключительный день общероссийского голосования по поправкам к конституции на избирательных участках готовятся провокации, однако в Центральной избирательной комиссии уже знают о них. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
— Провокации готовятся, мы знаем о них, — сказала она в информационном центре ЦИК.
Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что за предыдущие шесть дней голосования серьёзных нарушений на избирательных участках в стране выявлено не было. Число претензий к избирательным комиссиям, которое было зафиксировано, там назвали незначительным.