"Мы о них знаем". Памфилова заявила, что в финальный день голосования возможны провокации

В заключительный день общероссийского голосования по поправкам к конституции на избирательных участках готовятся провокации, однако в Центральной избирательной комиссии уже знают о них. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

— Провокации готовятся, мы знаем о них, — сказала она в информационном центре ЦИК.