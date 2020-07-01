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Явка на голосование по Конституции РФ превысила 60%

Активнее всех исполняют свой гражданский долг избиратели в Туве, Чечне и Кузбассе.

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Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Явка по России на голосование по внесению поправок к Конституции РФ за шесть дней превысила 60%. Об этом свидетельствует онлайн-табло в информцентре Центризбиркома РФ.

Активнее всех участие в голосовании принимают избиратели в Туве, Чечне и Кемеровской области, где цифры стремятся к 90%. Наиболее низкая явка наблюдается в Мурманской области — 36,18%.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Явка на голосование по Москве к 12:30 превысила 43%.

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