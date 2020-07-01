Явка на голосование по Конституции РФ превысила 60%

Явка по России на голосование по внесению поправок к Конституции РФ за шесть дней превысила 60%. Об этом свидетельствует онлайн-табло в информцентре Центризбиркома РФ.

Активнее всех участие в голосовании принимают избиратели в Туве, Чечне и Кемеровской области, где цифры стремятся к 90%. Наиболее низкая явка наблюдается в Мурманской области — 36,18%.