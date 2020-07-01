"Мы проголосовали". Николай Басков принял участие в голосовании по поправкам к конституции

Народный артист России Николай Басков проголосовал по поправкам к конституции. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме. На один из избирательных участков Москвы он пришёл вместе с мамой.
— Мы проголосовали, а вы? — обратился певец к своим поклонникам.
Большинство комментаторов поддержали артиста и отметили, что тоже приняли участие в голосовании.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Ранее ЦИК сообщила, что явка на голосование превысила 60%. Кроме того, уже озвучены первые данные по голосованию.