"Мы проголосовали". Николай Басков принял участие в голосовании по поправкам к конституции

Народный артист России Николай Басков проголосовал по поправкам к конституции. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме. На один из избирательных участков Москвы он пришёл вместе с мамой.

— Мы проголосовали, а вы? — обратился певец к своим поклонникам.

Большинство комментаторов поддержали артиста и отметили, что тоже приняли участие в голосовании.