Общественники сообщили о наблюдателе "Голоса" в Москве с поддельным протоколом голосования

Представители Общественной палаты (ОП) РФ, наблюдавшие за ходом голосования по поправкам к конституции на участке № 1912 в московском районе Чертаново, сообщили о нарушениях со стороны представителя движения "Голос". На опубликованных каналом Mash кадрах общественник просит молодого человека представиться и пояснить, что у него за документ при себе, который похож на поддельный протокол голосования.

Когда общественник привлекает внимание к ситуации других наблюдателей и работников УИК, молодой человек быстро прячет подозрительный документ в сумку. Лишь кратко отвечает, что ему его дал координатор движения. Подошедший работник УИК отмечает, что, согласно документам, оба мужчины якобы являются представителями Общественной палаты РФ. Тогда настоящий наблюдатель от ОП требует вызвать сотрудников полиции.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут позднее сообщил, что сотрудник "Голоса" пришёл на избирательный участок под видом наблюдателя от Общественной палаты РФ. Когда же на УИК пришли настоящие представители ОП, у них возникли вопросы к молодому человеку, тогда же у него были обнаружены подозрительные документы. В произошедшем теперь будет разбираться полиция и Следственный комитет России.