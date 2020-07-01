Директор Эрмитажа принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

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В Санкт-Петербурге участие в голосовании по поправкам к конституции принял президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он пришёл на избирательный участок в защитной маске и перчатках, а после волеизъявления пообщался с журналистами.

Пиотровский рассказал, что в России на сегодняшний день законодательно закреплены лишь две льготы, связанные с посещением культурных учреждений — для Героев Советского Союза, а также для детей и учащихся. Все остальные льготы, по его словам, это инициатива самих учреждений, которую они сами и оплачивают.

— На самом деле все льготы должны компенсироваться государством. Бесплатных услуг не бывает. Всё должно компенсироваться государством. Вот это и есть важнейшая задача развития культуры, в частности связанная и с поправками к конституции, — подчеркнул глава Эрмитажа.