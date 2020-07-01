Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал по поправкам к конституции

На избирательном участке № 153 в Санкт-Петербурге в голосовании по поправкам к конституции принял участие губернатор города Александр Беглов. Как сообщает газета "Петербургский дневник", Беглов, как и большинство других голосующих, пришёл со средствами защиты в условиях пандемии — маской и перчатками.
— Для меня это голосование очень важно. Прежде всего это семейные ценности. У меня пять внуков. Голосуют много многодетных семей, они голосуют за социальные гарантии и доступную медицину, — сказал губернатор.
Также глава города отметил, что лично для него, как для владельца трёх собак, не менее важны и поправки об ответственном отношении к животным.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.