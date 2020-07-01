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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал по поправкам к конституции

Губернатор отметил, что процедура в городе проходит прозрачно, приходят и пожилые, и молодые люди.

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Фото © "Петербургский дневник" / Роман Пименов

На избирательном участке № 153 в Санкт-Петербурге в голосовании по поправкам к конституции принял участие губернатор города Александр Беглов. Как сообщает газета "Петербургский дневник", Беглов, как и большинство других голосующих, пришёл со средствами защиты в условиях пандемии — маской и перчатками.

Для меня это голосование очень важно. Прежде всего это семейные ценности. У меня пять внуков. Голосуют много многодетных семей, они голосуют за социальные гарантии и доступную медицину, — сказал губернатор.

Также глава города отметил, что лично для него, как для владельца трёх собак, не менее важны и поправки об ответственном отношении к животным.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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