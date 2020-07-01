Бутина — о международных наблюдателях на голосовании по поправкам: У нас всё прозрачно, нам нечего скрывать

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина оценила присутствие международных наблюдателей на голосовании по поправкам к конституции как желание нашей страны показать себя частью международного сообщества. По её словам, в мире с интересом следят за этим голосованием из-за применения электронного формата.

— Присутствие международных наблюдателей — это жест доброй воли и это желание показать себя, со стороны России, именно частью международного сообщества. Нам нечего скрывать, система абсолютно прозрачна, она понятна, она работает, — рассказала Лайфу Мария.

При этом она добавила, что многие страны, в частности США, не пускают на свои выборы международных наблюдателей. Это запрещено в 12 штатах.

Бутина объяснила интерес международного сообщества к российскому голосованию тем, что в этот раз применяется электронная система. По её мнению, в этом аспекте многим странам есть чему у нас поучиться.

— Потому что мы используем технологию блокчейн, которая позволяет сделать это голосование полностью прозрачным, его невозможно как-то подделать, изменить. Это самое оптимальное средство, которое можно использовать в избирательных системах, — добавила она.

Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области.