"Не хотел бы свою судьбу доверять кому-то". Черчесов проголосовал по поправкам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил свою позицию в голосовании по поправкам к конституции. Он отметил, что сегодня для каждого гражданина очень важный день, и каждый россиянин должен сделать свой выбор.

— Я свой выбор сделал. Радует, что в это не самое простое время всё хорошо организовано. Наверное, первый раз в истории, что неделю можно голосовать в любое время. Каждый должен сделать свой выбор, никого заставлять нельзя, но не хотел бы свою судьбу доверять кому-то, — подчеркнул Черчесов.