Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу голосования по поправкам к Конституции РФ. Глава государства призвал каждого жителя страны внести вклад. Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный поддержал российского президента.

— Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция — голосовать нужно. А за или против — дело каждого, — заявил он в эфире радио "НСН".