Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу голосования по поправкам к Конституции РФ. Глава государства призвал каждого жителя страны внести вклад. Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный поддержал российского президента.
— Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция — голосовать нужно. А за или против — дело каждого, — заявил он в эфире радио "НСН".
Тем временем заключительный день голосования по поправкам в России подходит к концу. Избирательные участки на Дальнем Востоке уже закрылись, близятся к закрытию УИК в Сибири. В Москве же голосование идёт полным ходом. Там сегодня приняли участие в волеизъявлении президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин. По данным ЦИК после обработки 0,79% бюллетеней, внесение поправок поддержали почти 73% россиян.