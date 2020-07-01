"Мы определяем своё будущее". В Госдуме отметили важность участия в голосовании по поправкам

Для волеизъявления по поправкам к конституции в России были созданы все условия: участки в пешей доступности, выделенный выходной и особая организация процедуры голосования с соблюдением всех мер безопасности. Это в интервью Лайфу отметил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв. Он призвал всех, кто ещё не воспользовался своим избирательным правом, пойти и сделать это.

— Сегодня мы определяем своё будущее. Мы голосуем за изменения к конституции, чтобы сделать нашу страну сильнее. Конституционные поправки укрепляют территориальную целостность нашего государства. Мы не хотим, чтобы, когда подрастут наши дети, Россию обкромсали, как это сделали в своё время с Советским Союзом, — отметил он.

А поправка, которая касается индексации пенсий, уникальна в своём роде, считает депутат. Он подчеркнул, что подобного нет почти ни в одной конституции других государств. По мнению политика, это большой шаг вперёд, показывающий отношение государства к российским пенсионерам.

Также Дегтярёв отметил важность поправки о традиционной семье. Ведь понимание того, что брак — это союз мужчины и женщины, необходимо. Депутат выразил уверенность, что россияне поддержат обновлённую версию конституции и страна "сделает дальнейший рывок вперёд по многим направлениям".