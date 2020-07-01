В Мосгоризбиркоме опровергли сообщения "Голоса" о незаконном вскрытии сейфа с бюллетенями

Мосгоризбирком опроверг сообщение движения "Голос" о якобы имевшем место неправомерном доступе неизвестных лиц к документам УИК № 401. Активисты движения утверждали, что это произошло 30 июня после закрытия избирательного участка и опломбирования сейфа с заполненными бюллетенями. В сообщении отмечалось, что пломбы были подменены.

После оперативной проверки этой информации Мосгоризбирком сообщил, что председатель УИК брала из сейфа список участников голосования, так как обязана вести работу по уточнению списка голосующих. После завершения этой работы она положила список участников голосования обратно в сейф и опечатала его.

— Работа УИК выполнялась в зоне видимости камер видеонаблюдения, с соблюдением неприкосновенности персональных данных. При работе УИК со списком присутствовали наблюдатели от Общественной палаты Фомичев Д.А., Чепелева К.С. Нарушений не зафиксировано, — говорится в сообщении пресс-службы Мосгоризбиркома.