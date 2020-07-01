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Чукотка первой в России подсчитала результаты голосования

Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке и в Сибири.

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Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Чукотка первой подсчитала 100% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции РФ. За поправки высказалось 80,3% жителей, против — 18,6%. Об этом сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.

При этом явка в регионе превысила 73%.

Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Участки в регионах Дальнего Востока и Сибири уже закрыты, ведётся подсчёт голосов.

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Явка по стране уже превысила 60%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены.

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