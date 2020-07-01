Чукотка первой в России подсчитала результаты голосования

Чукотка первой подсчитала 100% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции РФ. За поправки высказалось 80,3% жителей, против — 18,6%. Об этом сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.

При этом явка в регионе превысила 73%.