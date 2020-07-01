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В Кремле объяснили, почему Путин пришёл голосовать без маски

Свой гражданский долг глава государства исполнил на избирательном участке в здании Академии наук.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин отправился на избирательный участок без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил его решение.

Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, — заявил он изданию "Подъём".

Ранее сегодня глава государства, как обычно, приехал на избирательный участок в здании Академии наук. Путин показал свой паспорт, расписался, взял бюллетень и сделал свой выбор в кабинке. Перед визитом президента участок для голосования тщательно прокварцевали.

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