В Кремле объяснили, почему Путин пришёл голосовать без маски

Президент России Владимир Путин отправился на избирательный участок без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил его решение.

Ранее сегодня глава государства, как обычно, приехал на избирательный участок в здании Академии наук. Путин показал свой паспорт, расписался, взял бюллетень и сделал свой выбор в кабинке. Перед визитом президента участок для голосования тщательно прокварцевали.