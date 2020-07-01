"Всегда поясним". В ЦИК призвали уточнять в комиссии данные о голосовании, а не выдумывать их

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал уточнять информацию о ходе голосования, а не пытаться интерпретировать её по-своему. Он подчеркнул, что специалисты ЦИК "всегда открыты и отвечают на вопросы".

Таким образом Булаев отреагировал на публикацию блогером Алексеем Навальным скриншота с данными государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", где сегодня утром якобы была размещена явка по некоторым регионам на 15:00 и 18:00. Замглавы ЦИК полагает, что с помощью этих вбросов некоторые граждане пытаются убедить россиян в том, будто итоги голосования "определили ещё три месяца назад".

— Все, кто наблюдает за ходом общероссийского голосования, очень внимательно смотрят за тем, что происходит на информационных площадках. И каждую деталь, которую не понимают, начинают интерпретировать по-своему. Я уже сказал про данные из некоторых участковых комиссий, которые введены. Это результаты досрочного голосования на очень удалённых участках. И закончилось оно 21 июня. Ну, позвонили бы и узнали. Зачем придумывать того, чего нет?! — недоумевает Булаев.

Члены ЦИК всегда открыты и отвечают на вопросы, поэтому можно смело обращаться в комиссию для уточнения любой информации, отметил он. Замглавы ЦИК не исключил, что при таком масштабном голосовании возможны и некоторые технические ошибки. Он напомнил, что число избирателей превышает 108 миллионов, а участков для голосования — 96 тысяч. При этом много информации собирается вручную с избирательных участков.

Булаев ещё раз обратился к "тем, кто сидит на диване, пишет, выдумывает" с призывом адресовать вопросы ЦИК. Он обещает, члены комиссии проведут ликбез, научат правильно понимать избирательное законодательство и процессы.