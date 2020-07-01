"Плохая игра". Москвич ходит по участкам и устраивает скандалы — видео

В Москве некий мужчина ходит по избирательным участкам и устраивает там скандалы. Он громко заявляет, что хочет проголосовать, но якобы ему никто не даёт это сделать. Объясняется это просто: его нет в списках избирателей. Там можно оказаться или по месту жительства, или прикрепившись к определённому месту заранее.

На странного избирателя обратили внимание работники уже нескольких пунктов голосования. Когда мужчине сообщают, что принять участие в волеизъявлении он не может, он начинает возмущаться и заявлять, что за него уже кто-то проголосовал. Сотрудники УИК начали подозревать в нём обычного провокатора.

— Плохая игра, не получилось, — с иронией сказали на видео работники комиссии, когда мужчина покинул очередной участок.