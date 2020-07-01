Эксперт - о ходе голосования: Любые злоупотребления исключены

- Безусловно мы говорим, что процедуры и эти формы голосования, которые сейчас применяются, они в большинстве своём достаточно новые с точки зрения организационных вопросов. Поэтому здесь по регламенту процедуры достаточно полно и объёмно подошли Центризбирком России, Роспотребнадзор, который оперативно подключился и смог разработать те рекомендации, которые позволили максимально безопасно провести это голосование на протяжении уже седьмого дня. Поэтому мы всё-таки считаем, что все меры для того, чтобы обезопасить жизни и здоровье всех граждан России, соблюдены, - рассказала Лайфу эксперт.