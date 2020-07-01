Эксперт - о ходе голосования: Любые злоупотребления исключены

Голосование по поправкам к Конституции РФ, все электоральные процедуры проходят при тотальном общественном наблюдении, поэтому любые злоупотребления, несмотря на новые форматы, исключены. Об этом заявила Алёна Булгакова, председатель Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций "Независимый общественный мониторинг".
- Безусловно мы говорим, что процедуры и эти формы голосования, которые сейчас применяются, они в большинстве своём достаточно новые с точки зрения организационных вопросов. Поэтому здесь по регламенту процедуры достаточно полно и объёмно подошли Центризбирком России, Роспотребнадзор, который оперативно подключился и смог разработать те рекомендации, которые позволили максимально безопасно провести это голосование на протяжении уже седьмого дня. Поэтому мы всё-таки считаем, что все меры для того, чтобы обезопасить жизни и здоровье всех граждан России, соблюдены, - рассказала Лайфу эксперт.
Булгакова также оценила количество наблюдателей, которые присутствуют на участках для голосования, назвав его беспрецедентным.
Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области.
Явка по стране уже превысила 60%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены. Кроме того, ЦИК уже озвучила первые результаты волеизъявления граждан (так как уже закрылись участки на Дальнем Востоке).