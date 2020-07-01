"Как люди решат, так и будет". Сенатор Косачёв проголосовал и объяснил важность такого шага

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, а также член рабочей группы по поправкам к конституции Константин Косачёв принял участие в голосовании. Он объяснил, почему так важно отдать свой голос и высказать мнение об изменениях в основной закон страны.
— В действующей конституции говорится о том, что российский народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в нашей стране. И то, как люди решат, какой должна быть страна, как в ней жить, в каких условиях, какое у неё будет будущее, как относиться к прошлому, вот так оно и будет. Это не может определить ни президент, ни Федеральное собрание, ни правительство, — сказал Косачёв.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
По его мнению, каждый, кто принимает участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, является соавтором основного закона государства, который будет определять жизнь граждан в дальнейшем.
Ранее свою позицию по изменениям в конституцию высказал главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов. Он объяснил, что пришёл на голосование, потому что не хотел бы доверять свою судьбу кому-то другому.
Напомним, что общероссийское голосование, которое началось 25 июня, подходит к концу. 1 июля стало основным и заключительным днём, когда ещё можно сделать выбор. Ранее ЦИК сообщила, что явка на голосование превысила 60%. Кроме того, уже озвучены первые данные по голосованию.