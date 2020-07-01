"Как люди решат, так и будет". Сенатор Косачёв проголосовал и объяснил важность такого шага

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, а также член рабочей группы по поправкам к конституции Константин Косачёв принял участие в голосовании. Он объяснил, почему так важно отдать свой голос и высказать мнение об изменениях в основной закон страны.

— В действующей конституции говорится о том, что российский народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в нашей стране. И то, как люди решат, какой должна быть страна, как в ней жить, в каких условиях, какое у неё будет будущее, как относиться к прошлому, вот так оно и будет. Это не может определить ни президент, ни Федеральное собрание, ни правительство, — сказал Косачёв.

По его мнению, каждый, кто принимает участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, является соавтором основного закона государства, который будет определять жизнь граждан в дальнейшем.

Ранее свою позицию по изменениям в конституцию высказал главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов. Он объяснил, что пришёл на голосование, потому что не хотел бы доверять свою судьбу кому-то другому.